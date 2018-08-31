البشير يتوجه إلى الصين للمشاركة في منتدي التعاون الصيني الأفريقي

يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في قمة منتدي التعاون الصيني الأفريقي التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين يومي الثالث والرابع من أيلول /سبتمبر المقبل تحت شعار "التعاون المربح للجانبين.. التكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك للصين وأفريقيا" بحضور قادة وزعماء 51 دولة أفريقية.

الخرطوم — سبوتنيك. وتبحث القمة سبل الاستفادة من البناء المشترك للحزام والطريق وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 بالإضافة إلي الاستراتيجيات المختلفة للدول الأفريقية بهدف تحقيق التعاون المربح وفتح آفاق جديدة للتنمية المشتركة.

© AP Photo / Abd Raouf لأول مرة... البشير يكشف أسرار انقلاب عسكري

وسيلتقي الرئيس السوداني نظيره الصيني شي جين بينغ قبل انعقاد القمة لمراجعة العمل الثنائي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين مؤخرا، كما سيلتقي نائب الرئيس الصيني باعتباره مسؤولا عن الجانب التنفيذي لبحث سير تنفيذ المشروعات المشتركة والرؤية المستقبلية في إطار مبادرات الرئيس الصيني.

وأوضح د. عوض أحمد الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول البريكس وعضو الوفد المرافق، أن البشير سيزور أحدى المقاطعات الصينية في إطار علاقة التوأمة مع الولايات السودانية.

ولفت سيادته إلى أن اللجان المشتركة بين البلدين والتي تشمل اللجنة الوزارية، لجنة الطاقة واللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعاتها في مواقيت مختلفة لبحث تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين.

ويرافق الرئيس السوداني وفد يضم بجانب د. عوض أحمد الجاز، كل من د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، معتز موسي وزير الموارد المائية والري والكهرباء، والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية.

وينضم للوفد بجمهورية الصين كل من وزير المالية الفريق د. محمد عثمان الركابي، وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر. ود. مكاوي محمد العوض وزير النقل والطرق والجسور ووزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل.