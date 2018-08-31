الجعفري يهاجم الأمين العام للأمم المتحدة

يعتقد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة حول إدلب، يظهر دعمه لمواقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

© AFP 2018 / Kena Betancur غوتيريش: هناك حرب باردة تدور في سوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال الجعفري: "نحن نستغرب التصريح الذي أدلى به الأمين العام أمس، والذي يظهر فيه دعمه لمواقف الدول الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) التي هددت بلدي وحكومتي بشكل مباشر في تصريحاتها الأخيرة".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن قلقه إزاء احتمال كارثة إنسانية في محافظة إدلب. وقال المتحدث باسم الأمين العام إن غوتيريش حذر من "الخطر المتزايد لوقوع كارثة إنسانية في حال كانت هناك عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب".