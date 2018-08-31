في ذكرى ميلاده... السعوديون يشاركون صورة نادرة لمحمد بن سلمان وهو طفل مع والده

تصدر هاشتاغ "ذكرى ميلاد محمد بن سلمان"، أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر" في السعودية، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد السعودي الـ 33.

وشارك السعوديون في هذه المناسبة، صورة نادرة للأمير محمد بن سلمان عندما كان طفلا مع والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتوافد العديد من أبناء المملكة العربية السعودية، من خلال هاشتاغ "ذكرى ميلاد محمد بن سلمان"، لتقديم التهاني للأمير محمد بن سلمان، والذي ولد في مثل ذلك اليوم من عام 1985.

يا عز نجد وصقرها ويا سعدها 💚#ذكرى_ميلاد_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/i9eSG0SmQD — محمد بن سلطان الدويش (@biin_bader) August 31, 2018

#ذكري_ميلاد_محمد_بن_سلمان

كل عام وانت بخير كل عام وانت بين شعبك عزيز كل عام وانت عزيز بشعبك ياسيدي💚🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/AGBgbLDnXG — MBS (@MBSKS) August 31, 2018

#ذكرى_ميلاد_محمد_بن_سلمان

هذا أبن خير ملوك الأرض قاطبةً..

هذا محمد الأبيّ النقي الطاهر العلمُ pic.twitter.com/LNDlHXX6nD — shaden (@SHADENSW) August 30, 2018

#ذكري_ميلاد_محمد_بن_سلمان



اللهم إجعل عمره مديد و أحفظه و احفظ به.. 💜 pic.twitter.com/hjByiK4rr9 — MIAAD ALHANTOSHI 🌸 (@MAlhantoshi) August 31, 2018

وولد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، في 31 أغسطس/آب 1985، وهو الابن السادس للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court أول ظهور لنجل محمد بن سلمان (فيديو)

​ومن أهم التغييرات التي أجراها محمد بن سلمان، خلال عام من ولايته العهد في المملكة العربية السعودية، حملة الفساد، التي استهدفت بعض الأمراء السعوديين، وإعلانه أن حصيلة التسويات مع المشتبه فيهم، بلغت ما يقرب من 107 مليار دولار.

ومن أبرز الذين أوقفتهم السلطات السعودية في هذه الحملة، وتم الإفراج عنهم، الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة "المملكة" القابضة، والأمير الوليد آل إبراهيمي، مالك مجموعة قنوات "إم بي سي".