في ذكرى ميلاده... السعوديون يشاركون صورة نادرة لمحمد بن سلمان وهو طفل مع والده

وشارك السعوديون في هذه المناسبة، صورة نادرة للأمير محمد بن سلمان عندما كان طفلا مع والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
#ذكري_ميلاد_محمد_بن_سلمان— ☁️. (@cvrei) August 31, 2018
ميلاد الأبطال والعظماء,تٌمت لنا لكل عام وانت بخير💚💚💚. pic.twitter.com/pYLrcrCSuG
وتوافد العديد من أبناء المملكة العربية السعودية، من خلال هاشتاغ "ذكرى ميلاد محمد بن سلمان"، لتقديم التهاني للأمير محمد بن سلمان، والذي ولد في مثل ذلك اليوم من عام 1985.
يا عز نجد وصقرها ويا سعدها 💚#ذكرى_ميلاد_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/i9eSG0SmQD— محمد بن سلطان الدويش (@biin_bader) August 31, 2018
#ذكري_ميلاد_محمد_بن_سلمان— MBS (@MBSKS) August 31, 2018
كل عام وانت بخير كل عام وانت بين شعبك عزيز كل عام وانت عزيز بشعبك ياسيدي💚🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/AGBgbLDnXG
#ذكرى_ميلاد_محمد_بن_سلمان— shaden (@SHADENSW) August 30, 2018
هذا أبن خير ملوك الأرض قاطبةً..
هذا محمد الأبيّ النقي الطاهر العلمُ pic.twitter.com/LNDlHXX6nD
#ذكري_ميلاد_محمد_بن_سلمان— MIAAD ALHANTOSHI 🌸 (@MAlhantoshi) August 31, 2018
اللهم إجعل عمره مديد و أحفظه و احفظ به.. 💜 pic.twitter.com/hjByiK4rr9
#ذكري_ميلاد_محمد_بن_سلمان— الهنوف الشمري🇸🇦 (@I___ylii) August 31, 2018
هااابي بيرث داي حموودي❤️❤️.
عقبال مليون عام🎼. pic.twitter.com/4giskCV8qf
وولد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، في 31 أغسطس/آب 1985، وهو الابن السادس للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ومن أبرز الذين أوقفتهم السلطات السعودية في هذه الحملة، وتم الإفراج عنهم، الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة "المملكة" القابضة، والأمير الوليد آل إبراهيمي، مالك مجموعة قنوات "إم بي سي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)