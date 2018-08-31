إقالة وزير الطاقة التونسي وأربعة مسؤولين للاشتباه في جرائم فساد

أفاد مصدر برلماني تونسي، اليوم الجمعة 31 أغسطس/ آب، بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أقال وزير الطاقة، خالد قدور، وأربعة من كبار مسؤولي الوزارة بسبب مزاعم بالفساد.

وذكر المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الإقالة شملت كاتب الدولة للطاقة والمدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية في الوزارة".

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وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء فتح تحقيقا موسعا في وزارة الطاقة، كما أمر بإلحاق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير.

وتابع أنه "تم تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة".