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12:46 31 أغسطس/ أب 2018
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    مهجرون من إدلب يطالبون بالحسم العسكري

    روسيا تدعو بريطانيا للتخلي عن الاستفزاز في إدلب

    © Sputnik . Basel Shartouh
    العالم العربي
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    دعت روسيا، اليوم الجمعة 30 أغسطس/ آب، بريطانيا بالتخلي عن الاستفزاز في إدلب السورية وتنفيذ ضربات جديدة.

    لندن- سبوتنيك. ووجهت السفارة الروسية رسالة إلى الخارجية البريطانية تدعو فيها للتخلي عن الاستفزاز في إدلب وضربات جوية جديدة في سوريا.

    افتتاح معبر أبو الظهور شرق إدلب في سوريا وبدء تدفق المدنيين من مناطق النصرة الإرهابي إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية
    © Sputnik . Basel Shartouh
    روسيا تحذر الغرب من استفزازت في إدلب ومستعدة لإعمار سوريا
    وأعلن متحدث باسم السفارة الروسية في لندن، أن السفارة ستوجه رسالة إلى الخارجية البريطانية، تدعو فيها للامتناع عن الاستفزازات في إدلب السورية وعن توجيه غارات جوية جديدة على سوريا.

    وقال المتحدث للصحفيين، تعليقا على عدد من التصريحات بما فيها تصريحات المندوبة البريطانية الدائمة في الأمم المتحدة، كارن بيرس: "نحن نرى هذه التصريحات وخطط توجيه ضربات جوية إلى سوريا، خطيرة للغاية. الضربات الجوية الجديدة ستكون انتهاكا صارخا آخر للتشريعات الدولية. إنها أيضا تعقد الأوضاع جدا في سوريا. لقد لاحظنا ذلك بالفعل في أبريل/ نيسان".

    وأضاف المتحدث: "لدى روسيا معلومات مؤكدة أن الولايات المتحدة وحلفائها يحضرون لغارة ضربات صاروخية جديدة على سوريا، بحجج كاذبة، هي معاقبة دمشق على "استخدام أسلحة كيميائية".

     

    وأفاد المتحدث بأن "القائم بالأعمال المؤقت سيرسل اليوم رسالة حول هذا الموضوع إلى وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت".

     

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