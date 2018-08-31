روسيا تدعو بريطانيا للتخلي عن الاستفزاز في إدلب

لندن- سبوتنيك. ووجهت السفارة الروسية رسالة إلى الخارجية البريطانية تدعو فيها للتخلي عن الاستفزاز في إدلب وضربات جوية جديدة في سوريا.
وقال المتحدث للصحفيين، تعليقا على عدد من التصريحات بما فيها تصريحات المندوبة البريطانية الدائمة في الأمم المتحدة، كارن بيرس: "نحن نرى هذه التصريحات وخطط توجيه ضربات جوية إلى سوريا، خطيرة للغاية. الضربات الجوية الجديدة ستكون انتهاكا صارخا آخر للتشريعات الدولية. إنها أيضا تعقد الأوضاع جدا في سوريا. لقد لاحظنا ذلك بالفعل في أبريل/ نيسان".
وأضاف المتحدث: "لدى روسيا معلومات مؤكدة أن الولايات المتحدة وحلفائها يحضرون لغارة ضربات صاروخية جديدة على سوريا، بحجج كاذبة، هي معاقبة دمشق على "استخدام أسلحة كيميائية".
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