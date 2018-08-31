في ذكرى ميلاده... ماذا قال زعماء العالم عن محمد بن سلمان

أصبح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال عام واحد فقط، محط أنظار وسائل الإعلام العربية والغربية، بل وأصبح حديث قادة العالم وزعماء الدول العظمى، بفضل قراراته الجريئة، التي تهدف للخروج بالمملكة إلى أفق أوسع وأكثر انفتاحا.

وتحدث رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان والصين، عما رأوه جليا في شخصية وسياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي نرصد بعضها بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاده الـ 33، اليوم 31 أغسطس/آب.

© AP Photo / Francois Mori في ذكرى ميلاده... السعوديون يشاركون صورة نادرة لمحمد بن سلمان وهو طفل مع والده

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن الأمير محمد بن سلمان: "إنه شخص مليء بالحيوية، ويتمتع بنشاط غير مسبوق، ولديه معرفة تامة بكيفية تحقيق أهدافه التي سيعبر بها بالمملكة لمصاف أكثر الدول تقدما".

ووصف بوتين علاقاته الشخصية مع ولي العهد السعودي: "بأنها طيبة جدا"، وأضاف أنه يعتبر الأمير السعودي شريكا موثوقا يفي بتعهداته دائما".

وتحدث بوتين في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" عن شخصية الأمير محمد، بأن لديه حيوية ونشاط كبيران، مؤكدا أنه يمتلك شخصية تمكنه من أن يكون شريكا موثق فيه يمكن الاتفاق معه، وأن نكون على ثقة بتنفيذ تلك الاتفاقات، حيث قال: "إنه يعتبر ولي ولي العهد السعودي "مسؤولا نشيطا جدا". واستطرد قائلا: "إنه شخص يعرف جيدا ما يريد تحقيقه ويعرف كيف يحقق أهدافه. وفي الوقت نفسه اعتبره شريكا موثوقا يمكن أن نتفق معه وأن نكون واثقين من تنفيذ تلك الاتفاقات".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد يسهم في ترسيخ الشراكة السعودية الأمريكية".

ولم تكن زيارة الرئيس ترامب للسعودية في أولى زياراته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم بمحض المصادفة، ولكن الأمر حينها تعلق بمراحل التحول في المنطقة، إذ تجلت مظاهر القيادة في المملكة، وكانت البداية مع زعيم العالم حيث غير الأمير محمد قواعد اللعبة في العلاقة مع الولايات المتحدة التي شهدت في السنوات الاخيرة لرئاسة اوباما، تراجعاً واضحا.

إيفانكا ترامب

قالت إبفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "شخصية محفزة ومؤثرة في الشباب السعودي، العربي والمسلم، لما يتمتع به سموه من صفات قيادية وطموح ومحبة لوطنة وشعبه".

باراك أوباما

قال الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما، في أحد لقاءاته التلفزيونية عقب لقائه بالأمير سلمان: "أتيحت لنا الفرصة للعمل عن قرب مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأثار أعجابنا بكونه رجلا واسع الاطلاع والمعرفة جدا وذكيا جدا وحكيما تخطى سنينا من عمره".

واستطرد الرئيس الأمريكي السابق ثناءه على ولي العهد قائلاً: "ما نراه في دول الخليج في رأيي هو قيادات شابة أكثر تتولى مناصب قيادية تتطلب منها اتخاذ القرارات وأعتقد أن هذا أمر إيجابي".

شينزو آبي

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي عن ابن سلمان: "إنه وأثناء زيارة سمو الأمير محمد إلي طوكيو اتفقنا على صياغة مفهوم الرؤية اليابانية السعودية 2030".

وأضاف آبي أنه تم تحديد المشاريع الأولي التى سيتم إطلاقها، مشيرا إلى أن دولتة ستتعاون بإنجاز رؤية السعودية 2030.