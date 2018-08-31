شاهد... إعلامي ينشر صورة نادرة لابن سلمان مرتديا حزام الرصاص

وأظهرت الصورة ابن سلمان وهو يرتدي جلبابا أزرق ملفوفا حوله شريط من طلقات الرصاص، بالإضافة إلى خنجر حول خصره.
وأشار القويفل إلى أن الصورة قام بالتقاطها بنفسه، وذلك منذ 10 سنوات.
في #ذكرى_ميلاد_محمد_بن_سلمان تعيدني الذاكرة إلى صورة التقطتها لسمو سيدي ولي العهد في حفل العرضة السعودية قبل أكثر من ١٠ سنوات (٢٣ عاما) pic.twitter.com/rCDlQnrYhM— م. طارق القويفل (@tariq_sa) August 31, 2018
وقال "تعيدني الذاكرة إلى صورة التقطتها لسمو سيدي ولي العهد في حفل العرضة السعودية قبل أكثر من 10 سنوات (23 عاما)".
يشار إلى تصدر هاشتاغ "ذكرى ميلاد محمد بن سلمان"، أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر" في السعودية، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد السعودي الـ 33.
#ذكري_ميلاد_محمد_بن_سلمان— ☁️. (@cvrei) August 31, 2018
ميلاد الأبطال والعظماء,تٌمت لنا لكل عام وانت بخير💚💚💚. pic.twitter.com/pYLrcrCSuG
وشارك السعوديون في هذه المناسبة، صورا وفيديوهات نادرة للأمير محمد بن سلمان، منها عندما كان طفلا مع والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
#ذكري_ميلاد_محمد_بن_سلمان— فيصل الشهري (@fsool__7) August 31, 2018
🔴من الذاكره
الأمير #محمد_بن_سلمان يلقي كلمة الطلاب امام والده الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظهم الله ورعاهم 💚🇸🇦 pic.twitter.com/SjMGuRQ2JS
وشارك البعض فيديو لولي العهد السعودي، عندما كان صبيا، وهو يلقي كلمة الطلاب أمام والده، الملك سلمان، والذي ينظر إليه بفخر واعتزاز.
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