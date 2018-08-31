شاهد... إعلامي ينشر صورة نادرة لابن سلمان مرتديا حزام الرصاص

نشر الإعلامي طارق القويفل صورة نادرة للأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية.

وأظهرت الصورة ابن سلمان وهو يرتدي جلبابا أزرق ملفوفا حوله شريط من طلقات الرصاص، بالإضافة إلى خنجر حول خصره.

وأشار القويفل إلى أن الصورة قام بالتقاطها بنفسه، وذلك منذ 10 سنوات.

في #ذكرى_ميلاد_محمد_بن_سلمان تعيدني الذاكرة إلى صورة التقطتها لسمو سيدي ولي العهد في حفل العرضة السعودية قبل أكثر من ١٠ سنوات (٢٣ عاما) pic.twitter.com/rCDlQnrYhM — م. طارق القويفل (@tariq_sa) August 31, 2018

​وقال "تعيدني الذاكرة إلى صورة التقطتها لسمو سيدي ولي العهد في حفل العرضة السعودية قبل أكثر من 10 سنوات (23 عاما)".

يشار إلى تصدر هاشتاغ "ذكرى ميلاد محمد بن سلمان"، أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر" في السعودية، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد السعودي الـ 33.

​وشارك السعوديون في هذه المناسبة، صورا وفيديوهات نادرة للأمير محمد بن سلمان، منها عندما كان طفلا مع والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

#ذكري_ميلاد_محمد_بن_سلمان

🔴من الذاكره

الأمير #محمد_بن_سلمان يلقي كلمة الطلاب امام والده الملك سلمان بن عبدالعزيز

حفظهم الله ورعاهم 💚🇸🇦 pic.twitter.com/SjMGuRQ2JS — فيصل الشهري (@fsool__7) August 31, 2018

​وشارك البعض فيديو لولي العهد السعودي، عندما كان صبيا، وهو يلقي كلمة الطلاب أمام والده، الملك سلمان، والذي ينظر إليه بفخر واعتزاز.