العراق... "ائتلاف النصر" يرشح رئيس الحشد الشعبي المقال لرئاسة الوزراء

أعلنت قيادات في "ائتلاف النصر"، اليوم الجمعة 31 أغسطس/ آب، ترشيح فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي المقال، لرئاسة الوزراء.

وجاء في بيان، صدر عن قيادات في "ائتلاف النصر"، نشرته "السومرية نيوز"، "إننا كقيادات أساسية في ائتلاف النصر نعلن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء إيمانا منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين ومقبوليته الوطنية الواسعة".

© AFP 2018 / Adam Berry إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي من منصبه

وأضاف هذا القرار جاء، "إيمانا منا بضرورة أن تكون الحكومة القادمة معبرة عن طموحات ومعاناة شعبنا المحروم في عيش كريم وبيئة خالية من الفساد، واستجابة للقراءة الميدانية المعمقة وتأكيدا على مشروعنا (مشروع النصر)، الذي أسهم بمجرد انطلاقه في خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية والتي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية بصورة متضامنة".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إعفاء فالح الفياض، من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.

وجاء في البيان أنه "بالنظر لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، فإن الفياض يعفى من منصبه".