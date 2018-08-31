تغريدة مسؤول سعودي تكشف عن مصير قطر المستقبلي

كتب مسؤول سعودي كبير على حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، عبارة حملت فيما يبدو تأكيدا لتقارير وسائل إعلام سعودية عن أن المملكة تبحث حفر قناة من شأنها تحويل شبه الجزيرة القطرية إلى جزيرة يحيط بها الماء من جميع الجهات.

© REUTERS / Fadi Al-Assaad قطر تكشف الدور التركي مع السعودية في الأزمة الخليجية

وقال سعود القحطاني مستشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تغريدته على تويتر: "كمواطن: أنتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة".

ولم ترد السلطات القطرية بعد على طلب بالتعليق.

يذكر أن القطحاني سبق وتحدث عن المشروع على تويتر على مدى الأشهر الماضية، لكن تغريدة اليوم أوضح إشارة إلى الآن إلى مبادرة يرفضها معارضوها ويصفونها بأنها تكتيك علاقات عامة يهدف لترويع قطر أكثر منه خطة جادة.

وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر وأوقفت حركة النقل معها في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذا وتقول إن المقاطعة ليست سوى محاولة للتعدي على سيادتها.