تغريدة مسؤول سعودي تكشف عن مصير قطر المستقبلي

ولم ترد السلطات القطرية بعد على طلب بالتعليق.
يذكر أن القطحاني سبق وتحدث عن المشروع على تويتر على مدى الأشهر الماضية، لكن تغريدة اليوم أوضح إشارة إلى الآن إلى مبادرة يرفضها معارضوها ويصفونها بأنها تكتيك علاقات عامة يهدف لترويع قطر أكثر منه خطة جادة.
وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر وأوقفت حركة النقل معها في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذا وتقول إن المقاطعة ليست سوى محاولة للتعدي على سيادتها.
كمواطن:— سعود القحطاني (@saudq1978) August 31, 2018
انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع #قناة_جزيرة_شرق_سلوى
هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة.
تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة.
حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. pic.twitter.com/6brmmB1cz9
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)