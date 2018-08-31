الوليد بن طلال يزف نبأ سارا للسعوديين من داخل المملكة

وأعلن الوليد، عبر حسابه على "تويتر"، عن أسماء الدفعة العاشرة لمشروعي تملك الوحدات السكنية والسيارات للمواطنين والمواطنات، الذي يتم تنفيذه عبر "مؤسسة الوليد للإنسانية".
وبهذه الدفعة، يبلغ عدد المنتفعين من مشروعي الإسكان والسيارات في "مؤسسة الوليد للإنسانية" 21.170 ألف مستفيد، من بينهم 14 ألف و488 مستفيد ومستفيدة من برنامج الإسكان، و6 آلاف و682 مستفيد ومستفيدة من مشروع السيارات.
بفضل الله تعالى ومن خلال @alwaleed_philan نعلن عن مستفيدي الدفعة العاشرة لمشروعي #الوليد_للإنسانية_للإسكان_والسياراتhttps://t.co/h7xfVct6Aa— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 31, 2018
Announcing the 10th beneficiary batch of @alwaleed_philan's housing & cars project https://t.co/FchpdP7fde pic.twitter.com/iT336DaJBO
ويهدف مشروعي الإسكان والسيارات، إلى توزيع 10.000 مسكن و10.000 سيارة خلال 10 سنوات، في جميع مناطق المملكة للفئة الغير مؤهلة للحصول على سكن من وزارة الإسكان.
ومن خلال هذه المشاريع، فإن "مؤسسة الوليد للإنسانية" تطمح لمساعدة المواطنين السعوديين ورفع مستوى المعيشة، وذلك عن طريق الحد من تكاليف السكن، كما يصبوا مشروع توفير 10.000 سيارة أيضا لرفع نسبة دخل الأسرة السعودية، لما سيتم توفيره من مصاريف التنقلات وغيرها.
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