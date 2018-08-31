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15:40 31 أغسطس/ أب 2018
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    الوليد بن طلال من داخل ريتز كارلتون

    الوليد بن طلال يزف نبأ سارا للسعوديين من داخل المملكة

    © REUTERS / STAFF
    العالم العربي
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    زف الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، اليوم الجمعة، نبأ سارا لسعوديين غير مؤهلين ماديا للحصول على سكن من وزارة الإسكان السعودية.

    وأعلن الوليد، عبر حسابه على "تويتر"، عن أسماء الدفعة العاشرة لمشروعي تملك الوحدات السكنية والسيارات للمواطنين والمواطنات، الذي يتم تنفيذه عبر "مؤسسة الوليد للإنسانية".

    محادثات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين، موسكو، روسيا
    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    الوليد بن طلال يجتمع بالملك سلمان في حضور ولي العهد (صور)
    وشملت الدفعة عدد 111 وحدة سكنية، و250 سيارة، وتم تخصيصها لمواطني ومواطنات في عدد من مدن المملكة.

    وبهذه الدفعة، يبلغ عدد المنتفعين من مشروعي الإسكان والسيارات في "مؤسسة الوليد للإنسانية" 21.170 ألف مستفيد، من بينهم 14 ألف و488 مستفيد ومستفيدة من برنامج الإسكان، و6 آلاف و682 مستفيد ومستفيدة من مشروع السيارات.

    ويهدف مشروعي الإسكان والسيارات، إلى توزيع 10.000 مسكن و10.000 سيارة خلال 10 سنوات، في جميع مناطق المملكة للفئة الغير مؤهلة للحصول على سكن من وزارة الإسكان.    

    ومن خلال هذه المشاريع، فإن "مؤسسة الوليد للإنسانية" تطمح لمساعدة المواطنين السعوديين ورفع مستوى المعيشة، وذلك عن طريق الحد من تكاليف السكن، كما يصبوا مشروع توفير 10.000 سيارة أيضا لرفع نسبة دخل الأسرة السعودية، لما سيتم توفيره من مصاريف التنقلات وغيرها.    

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