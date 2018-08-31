مقتل مسؤول في الحشد العشائري مع عائلته في مجزرة

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل عائلة مسؤول في الحشد العشائري جنوبي مركز نينوى، شمالي البلاد، إثر هجوم مسلح نفذه عناصر خلايا "داعش" الإرهابية النائمة.

© Sputnik . Zahraa al-Amir العراق يعلن عودة نحو 2600 نازح من المخيمات إلى ديارهم في محافظة نينوى

وحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نحو 12 عنصرا مسلحا اقتحموا منزل مسؤول الحشد العشائري لقرية الخوير التابعة لناحية "الشورة" جنوبي الموصل، مركز نينوى، ونفذوا مجزرة مروعة بحق عائلة المسؤول.

وأضاف المصدر الذي خصنا بصور الضحايا والتي نتحفظ عن نشرها، العناصر الإرهابيين قتلوا مسؤول الحشد وزوجته وابنتيهما، في وقت متأخر من الليل، مشيرا إلى أن أحد الناجين من المجزرة رأى العناصر يحملون أسلحة رشاشة ومسدسات كاتمة للصوت.

وتظهر الصور، آثار إطلاقات نارية على وجه مسؤول الحشد العشائري، ورصاصات في أجساد زوجته وبناته وهن في فراشهن على الأرض في أغطية تغير لونها إلى الأحمر من الدم.

الجدير بالذكر أن القوات العراقية، حررت منطقة "الشورة" التابعة لناحية حمام العليل جنوبي الموصل، بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، مع بدء عمليات استعادة محافظة نينوى.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.