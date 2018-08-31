تسجيل
15:40 31 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    يوسف الشاهد

    تونس توضح أسباب إقالة وزير الطاقة وأربعة من كبار المسؤولين

    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، تفاصيل وأسباب قرارات الإقالة التي صدرت اليوم وشملت وزير النفط وعدد من قيادات الوزارة.

    تونس- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن قرارات الإقالة التي صدرت بشأن وزارة الطاقة لها علاقة بفساد في استغلال حقل نفطي، انتهت رخصة استغلاله من قبل مستثمر أجنبي منذ عام 2009.

    وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي، أن قضية الإقالة تتعلق بقضية حقل نفطي، موضحا "هناك مستثمر أجنبي اتصل برئاسة الحكومة وأعلن أنه يملك رخصة التنقيب في حقل نفطي يدعى حقل المنزل ويوجد في سواحل المنستير، 140 كيلو مترا جنوبي العاصمة التونسية، مخزونه من النفط 8.1 مليون برميل، فيما إنتاج تونس السنوي هو في حدود 15 مليون برميل سنويا، ما يعني أن مخزون الحقل يعادل أكثر من نصف الإنتاج السنوي لتونس".

    وأشار إلى أن الحقل متوقع أن ينتج 15 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ إنتاج تونس حاليا 39 ألف برميل من النفط يوميا.

    رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
    © REUTERS /
    إقالة وزير الطاقة التونسي وأربعة مسؤولين للاشتباه في جرائم فساد
    وذكر المسؤول أن "الحكومة طلبت المعطيات من وزارة الطاقة، وفي نفس الوقت حصلنا على أن هذا الحقل وضعيته غير قانونية، وطلبنا مذكرة شاملة عن الوضعية القانونية بشان الحقل، واتضح للحكومة أن الوضعية تتضمن إخلال بالقانون التونسي المنظم للأنشطة النفطية".

    وتابع "هذا الحقل النفطي بدأ استغلاله باتفاقية وقعت عام 1979 مدتها 50 سنة، لكن في عام 1999 صدر قانون المحروقات الذي يحدد الحد الأقصى لاتفاقيات استغلال الحقول النفطية بـ30 سنة"، مشيرا إلى أن "صاحب الامتياز الذي تنتهي مدة صلاحية اتفاقية استغلاله للحقل النفطي عام 2009 ، ظل يستغل الحقل النفطي وحصل على امتيازات جبائية".

    كما ذكر الدهماني أن "رئيس الحومة وفي إطار مزيد من الشفافية  عمد إلى إجراء استشارة قانونية وعقد اجتماع وزاري موسع حضره وزير الطاقة نفسه، وثبت أن الرخصة قيد استغلال الحقل النفطي انتهت قانونيا في عام 2009".

    إضافة إلى "عدم احترام مستغل الحقل النفطي لقانون المحروقات الذي يشترط وجود شريك تونسي محلي، وهذا الحقل الذي يبدأ في الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لم تكن شركة الأنشطة البترولية التونسية شريكة فيه".

    ووصف الدهماني هذه الوضعية بأنها "حالة فوضة حقيقية، وهذا مشكل حقيقي يثبت حالة التسيب التي يعيشها قطاع الطاقة في تونس، حيث تنتهي رخصة مستغل لحقل نفطي منذ عام 2009 ، والإدارة والوزارة لم تنبه على المستغل ولم تسترجع الحقل لصالح الدولة التونسية باعتبار الثروات ملك للشعب التونسي".

    وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن "قرار رئيس الحكومة بإقالة وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم وثلاثة من كبار مسؤولين آخرين يأتي في إطار حماية ثروات الشعب التونسي"، لافتا إلى أن "هذه القرارات تأتي لإضفاء الشفافية والحوكمة على التصرف السليم في قطاع الطاقة والمناجم، ويترجم تبني الحكومة لخيار مكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في موارد الدولة".

    وأوضح الدهماني أن "الوضع يتطلب إعادة فتح ملفات الحوكمة وفرض احترام القانون والشفافية ومساعدة المستثمرين في إطار القانون وحماية حقوق الشعب التونسي".

    وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أقال، في وقت سابق من اليوم، وزير الطاقة، خالد قدور، وأربعة من كبار مسؤولي الوزارة بسبب مزاعم بالفساد.

    انظر أيضا:

    الخلاف على رئيس الحكومة يعيد تشكيل الجبهات في تونس
    برلماني يكشف حقيقة التهديد بسحب وزراء "نداء تونس" من حكومة الشاهد
    الخميري: تونس دولة مدنية لشعب مسلم والمساواة في الإرث تخالف الدستور
    من أطول "هوت دوغ" في العالم إلى مهرجانات "حارة" في تونس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    "الهيئة العليا" توضح حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية في تونس
    الحشود العسكرية السورية على حدود إدلب... العملية الأمنية الأردنية غرب عمان... احتجاجات تونس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تونس, يوسف الشاهد, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرياضية الروسية ألينا زاغيتوفا
    قائمة بالنساء والرجال... الأكثر جمالا ووسامة في العالم
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك