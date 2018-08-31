عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يكشف سر اشتباكات طرابلس

خلال حديث خاص مع "سبوتنيك"، حمل كرموس المسؤولية كاملة للمجلس الرئاسي، برئاسة فائز السراج، معللا ذلك بأنه السبب وراء نشوب تلك الاشتباكات، التي أودت بحياة نحو 30 شخصا، أغلبهم من المدنيين، وأن ذلك يعود إلى التفرقة التي تعمل بها حكومة الوفاق على المستوى المادي، وكذلك الامتيازات التي تحصل عليها الكتائب الموجودة في العاصمة، دون غيرها.

الامتيازات

© REUTERS / Goran Tomasevic ليبيا... اشتباكات في طرابلس وقصف معسكر اللواء السابع في ترهونة

وأضاف أن الكتائب المسيطرة على طرابلس هي التي تتحكم في صنع القرار، بشكل مستمر، وأن هذا الأمر أغضب الكتائب الأخرى ودفعها إلى مهاجمة طرابلس للسيطرة على بعض الأماكن والحصول على حصتها من الأموال والامتيازات.

وأوضح أن العديد من الكتائب تسعى للعودة إلى طرابلس، على رأسها كتائب مصراتة والزنتان، وأنهم ينتظرون الفرصة لذلك.

وتابع كرموس، أن الأمر سينعكس على موقف المجلس الرئاسي الذي بات قريبا من التغيير الكامل، إذا ما توافق النواب ومجلس الدولة على آلية التغيير، خاصة أن هناك توافق مبدئي على الأمر، وأنه حال التوافق النهائي سيتكون الأمر بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لبدء إجراءات تغيير المجلس بالكامل.

وأكد أن الوضع في طرابلس يشكل خطورة كبيرة، في الوقت الراهن، خاصة ما إن دخلت بعض الكتائب الأخرى إلى العاصمة، طرابلس.

قتلى وجرحى

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الجمعة، ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 30 شخصا، و96 جريحا، نتيجة تجدد المواجهات بعد ساعات من جهود وقف إطلاق النار.

توقفت الاشتباكات الدائرة منذ الاثنين، (27 أغسطس/ آب)، بين "اللواء السابع"، التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق، وكتيبة "ثوار طرابلس"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق جنوب طرابلس، صباح الجمعة، مرة أخرى، حسب شهود عيان لـ"لسبوتنيك"، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، في المنطقة الجنوبية من العاصمة.

بيان ترهونة

وكان مجلس قبائل ومشايخ ترهونة، قال في بيان له "أهلنا في ليبيا عامة وطرابلس خاصة…إن ما يقوم به اللواء السابع على الأرض ليس عملا مرتبطا بمطالب خاصة، ولا يهدف إلى الحصول على تمركز متقدم في طرابلس، بل يهدف بشكل حازم إلى تصحيح المسار الأمني ، وسيادة الدولة على مقدراتها، وتفعيل الجيش والشرطة، و أن يستفيد كل الليبيين من خيراتهم، وأن يكون البنك المركزي لهم جميعا، كما يهدف وجود اللواء السابع إلى القضاء على تجار المخدرات العقلية والقائمين على أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية.

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA الأمم المتحدة تعلق على اشتباكات طرابلس في ليبيا

وتابع البيان "نؤكد في هذا الشأن على أن الأطراف التي دخلت على خط دخول طرابلس لا علاقة لنا بهم، وهو استغلال لمجريات الظرف الميداني، كما أننا لا حلف لنا إلا مع القبائل الليبية، ولا هدف ننشده من وراء هذا العمل إلا عودة طرابلس لحضن الوطن.

واستطرد "كما أن هذه الحرب فرضت علينا ونحن الآن نقوم بدور وطني، نيابة عن كل القبائل الليبية، ولن نسمح بتشويه صورة رجال ترهونة، ولا بكل القوة الداعمة والمشاركة معنا من مختلف القبائل.