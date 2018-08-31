تسجيل
17:13 31 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    ليبيا - أفراد القوات الليبية خلال تواجدهم في مواقع المواجهة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، 15 أغسطس/ آب 2016

    عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يكشف سر اشتباكات طرابلس

    © REUTERS / Ismail Zitouny
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سر الاشتباكات الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.

    خلال حديث خاص مع "سبوتنيك"، حمل كرموس المسؤولية كاملة للمجلس الرئاسي، برئاسة فائز السراج، معللا ذلك بأنه السبب وراء نشوب تلك الاشتباكات، التي أودت بحياة نحو 30 شخصا، أغلبهم من المدنيين، وأن ذلك يعود إلى التفرقة التي تعمل بها حكومة الوفاق على المستوى المادي، وكذلك الامتيازات التي تحصل عليها الكتائب الموجودة في العاصمة، دون غيرها.

    الامتيازات

    ليبيا
    © REUTERS / Goran Tomasevic
    ليبيا... اشتباكات في طرابلس وقصف معسكر اللواء السابع في ترهونة

    وأضاف أن الكتائب المسيطرة على طرابلس هي التي تتحكم في صنع القرار، بشكل مستمر، وأن هذا الأمر أغضب الكتائب الأخرى ودفعها إلى مهاجمة طرابلس للسيطرة على بعض الأماكن والحصول على حصتها من الأموال والامتيازات.

    وأوضح أن العديد من الكتائب تسعى للعودة إلى طرابلس، على رأسها كتائب مصراتة والزنتان، وأنهم ينتظرون الفرصة لذلك.

    وتابع كرموس، أن الأمر سينعكس على موقف المجلس الرئاسي الذي بات قريبا من التغيير الكامل، إذا ما توافق النواب ومجلس الدولة على آلية التغيير، خاصة أن هناك توافق مبدئي على الأمر، وأنه حال التوافق النهائي سيتكون الأمر بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لبدء إجراءات تغيير المجلس بالكامل.

    وأكد أن الوضع في طرابلس يشكل خطورة كبيرة، في الوقت الراهن، خاصة ما إن دخلت بعض الكتائب الأخرى إلى العاصمة، طرابلس.

    قتلى وجرحى

    أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الجمعة، ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 30 شخصا، و96 جريحا، نتيجة تجدد المواجهات بعد ساعات من جهود وقف إطلاق النار.

    ليبيا: ماذا وراء اشتباكات طرابلس
    توقفت الاشتباكات الدائرة منذ الاثنين، (27 أغسطس/ آب)، بين "اللواء السابع"، التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق، وكتيبة "ثوار طرابلس"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق جنوب طرابلس، صباح الجمعة، مرة أخرى، حسب شهود عيان لـ"لسبوتنيك"، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، في المنطقة الجنوبية من العاصمة.

    بيان ترهونة

    وكان مجلس قبائل ومشايخ ترهونة، قال في بيان له "أهلنا في ليبيا عامة وطرابلس خاصة…إن ما يقوم به اللواء السابع على الأرض ليس عملا مرتبطا بمطالب خاصة، ولا يهدف إلى الحصول على تمركز متقدم في طرابلس، بل يهدف بشكل حازم إلى تصحيح المسار الأمني ، وسيادة الدولة على مقدراتها، وتفعيل الجيش والشرطة، و أن يستفيد كل الليبيين من خيراتهم، وأن يكون البنك المركزي لهم جميعا، كما يهدف وجود اللواء السابع إلى القضاء على تجار المخدرات العقلية والقائمين على أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية.

    طرابلس
    © AFP 2018 / MAHMUD TURKIA
    الأمم المتحدة تعلق على اشتباكات طرابلس في ليبيا

    وتابع البيان "نؤكد في هذا الشأن على أن الأطراف التي دخلت على خط دخول طرابلس لا علاقة لنا بهم، وهو استغلال لمجريات الظرف الميداني، كما أننا لا حلف لنا إلا مع القبائل الليبية، ولا هدف ننشده من وراء هذا العمل إلا عودة طرابلس لحضن الوطن.

    واستطرد "كما أن هذه الحرب فرضت علينا ونحن الآن نقوم بدور وطني، نيابة عن كل القبائل الليبية، ولن نسمح بتشويه صورة رجال ترهونة، ولا بكل القوة الداعمة والمشاركة معنا من مختلف القبائل. 

    انظر أيضا:

    ليبيا... اشتباكات في طرابلس وقصف معسكر اللواء السابع في ترهونة
    سمكة الأرنب تثير هلع الصيادين في ليبيا
    ليبيا : قذيفة عشوائية تسقط على منطقة البيفي شرقي طرابلس
    الجيش الأمريكي يعلن مقتل أحد أعضاء "داعش" في ليبيا
    ليبيا: ماذا وراء اشتباكات طرابلس
    الأمم المتحدة تعلق على اشتباكات طرابلس في ليبيا
    ليبيا: سقوط مدنيين جراء اشتبكات في طرابلس وبيان استنكار لما حدث
    بعد المغرب... ليبيا تتأهب لمواجهة مرض مميت
    ليبيا... حكومة الوفاق تعلن تمسكها ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية
    ليبيا... مقتل 4 أشخاص في هجوم على نقطة تفتيش
    الكلمات الدلالية:
    طرابلس, ليبيا, اللواء السابع التابع للحرس الرئاسي, طرابلس, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرياضية الروسية ألينا زاغيتوفا
    قائمة بالنساء والرجال... الأكثر جمالا ووسامة في العالم
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك