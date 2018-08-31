تعزيزا للقدرات القتالية لقوات الأمير... قطر تطور سلاحا جديدا

قال خالد بن محمد العطية، وزير الدفاع القطري، إنه تم تدشين خط إنتاج طائرات "إف 15" (أبابيل) القطرية لتعزيز القدرات القتالية الجوية الأميرية.

وخلال احتفال مراسم "تسليم مقاليد القيادة الجوية المركزية الأمريكية في قاعدة العديد الجوية"، أكد العطية، أن قاعدة العديد الجوية تعد انعكاسا للتعاون الوثيق بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

احتفال مراسم تسليم مقاليد القيادة الجوية المركزية الأمريكية في قاعدة العديد الجوية pic.twitter.com/ND6G9gQ9as — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) August 31, 2018

وأضاف وزير الدفاع أن العلاقات بين قطر وأمريكا مستمرة منذ 45 عاما.

وأوضح "نحن معا أقوى ونهدف إلى مواصلة عملنا مع شركائنا الاستراتيجين لدعم جميع الجهود التي تسعى إلى تحقيق السلام الدائم والازدهار".

وقد تم إطلاق مبادرة لتطوير البنية التحتية القائمة في قاعدة العديد الجوية.