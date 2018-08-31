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20:17 31 أغسطس/ أب 2018
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    ميناء بحري

    ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا وسوريا هذا العام بأكثر من 25 %

    © AFP 2018 / Park Ji-Hwan
    العالم العربي
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    أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة تفوق 25 في المئة وبلغ 226.7 مليون دولار.

    موسكو — سبوتنيك. جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الروسي، عقب لقاء نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم: "خلال المحادثة تمت الإشارة إلى أنه على الرغم من الوضع العسكري السياسي الصعب في سوريا، إلا أن مؤشرات التجارة الثنائية ترتفع".

    ميناء بحري
    © AFP 2018 / Park Ji-Hwan
    إنشاء خط بحري بين سيفاستوبول الروسية وميناء طرطوس سيحد من العقوبات
    وأضاف الموقع أنه "بالاضافة إلى ذلك لوحظت جهود الجانب السوري لتزويد الشركات الروسية بشروط خاصة للعمل في السوق المحلية، وبعض النجاحات في التعاون الصناعي".

    وكان "من نتائج الاجتماع، أن اتفق الطرفان على عقد اجتماع دوري للجنة الحكومية المشتركة قبل نهاية العام الحالي".

    وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد أكد، أمس الخميس، أن لروسيا ستكون أولوية في مجال إعادة إعمار سوريا. ويرى الخبراء أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليار دولار. ولا شك أن انتقال سوريا إلى مرحلة إعادة الإعمار سيرفع حجم التبادل التجاري بين روسيا و سوريا.

    وكان نائب محافظ مدينة سيفاستوبول الروسية (التي تقع في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود) فلاديمير بازاروف، أعلن في 7 يونيو/ حزيران، أن سيفاستوبول وطرطوس تخططان لإنشاء خط دائم بين موانئهما في إطار الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية.

    وأعلنت سلطات مدينة سيفاستوبول، يوم الأربعاء 4 يوليو/ تموز، عن تسليم أول شحنة حبوب من القرم، تزن 3.8 ألف طن، تم نقلها بحرا من مدينة سيفاستوبول إلى الميناء السوري.

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الاقتصادية الروسية السورية, الحكومة الروسية, سوريا, روسيا
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