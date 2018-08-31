الصحة الفلسطينية: إصابة 240 شخصا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

وأكدت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران على آلاف المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة العودة اليوم، وأصاب العديد منهم.

حدث | إصابة 240 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في «مسيرات العودة» pic.twitter.com/CbdtIB3cmu — حـــــــــدث (@hadathkw) August 31, 2018

يشار إلى أن شعار مظاهرة اليوم للفلسطينيين على الجدار الحدودي مع إسرائيل، هو "مسيراتنا مستمرة"، وهي المسيرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. وهي الجمعة التي تحمل رقم 23 منذ بدء مسيرات العودة، في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.