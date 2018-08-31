حصيلة المصابين في التظاهرات جنوبي العراق

وأوضح الفريجي، أن 6 متظاهرين أصيبوا في الاحتجاجات التي وقعت أمام مبنى محافظة البصرة، بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع التي ألقتها قوات الجيش العراقي في إبعاد المحتجين فيما أصيب آخران بسبب إطلاق النار الحي.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن متظاهرين ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، مساء اليوم الجمعة، بتصاعد وتيرة التظاهرات في البصرة (أقصى جنوب البلاد)، بمشاركة آلاف المتظاهرين.
وقام المتظاهرون، حسبما أكدت المفوضية، بإحراق بوابة مبنى محافظة البصرة، والكرفانات التابعة لها.
وزادت حدة التظاهرات منذ نحو ثلاث ساعات، مستمرة ضد البطالة والتسمم الذي أصاب أكثر من 18 ألف شخص جراء المياه الملوثة والملوحة التي ارتفعت بشكل كبير في شط العرب، نقطة التقاء نهري دجلة والفرات.
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