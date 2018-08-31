حصيلة المصابين في التظاهرات جنوبي العراق

أعلن رئيس مجلس عشائر البصرة، الشيخ رائد الفريجي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة 31 أغسطس/ آب، حصيلة المصابين من المتظاهرين إثر قمع التظاهرات في مركز المدينة، أقصى جنوبي البلاد.

وأوضح الفريجي، أن 6 متظاهرين أصيبوا في الاحتجاجات التي وقعت أمام مبنى محافظة البصرة، بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع التي ألقتها قوات الجيش العراقي في إبعاد المحتجين فيما أصيب آخران بسبب إطلاق النار الحي.

© Sputnik . Nazek Mohamed متظاهرون يحرقون مدخل الحكومة في جنوبي العراق... وجرحى بسبب إطلاق نار حي (صور)

وأضاف الفريجي، أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن متظاهرين ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، مساء اليوم الجمعة، بتصاعد وتيرة التظاهرات في البصرة (أقصى جنوب البلاد)، بمشاركة آلاف المتظاهرين.

وقام المتظاهرون، حسبما أكدت المفوضية، بإحراق بوابة مبنى محافظة البصرة، والكرفانات التابعة لها.

وزادت حدة التظاهرات منذ نحو ثلاث ساعات، مستمرة ضد البطالة والتسمم الذي أصاب أكثر من 18 ألف شخص جراء المياه الملوثة والملوحة التي ارتفعت بشكل كبير في شط العرب، نقطة التقاء نهري دجلة والفرات.