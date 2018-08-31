الجيش اليمني يسيطر على أول مديرية في محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني عن بسط سيطرته الكاملة على مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي، استكملت تحرير مديرية الظاهر بالكامل، وذلك بعد أن حررت مناطق الكحلا، نقيل بن حارث، المجرن، طيبان، جزاع، الخلبة، قمامة".

© REUTERS / Anees Mahyoub الجيش اليمني يؤكد مقتل 4 قادة ميدانيين من "أنصار الله"

وأكد أن " الجيش دحر الميليشيا باتجاه محافظة حجة ومديرية رازح، وسط تهاوٍ متسارع في صفوفها".

وأشار إلى "سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا خلال المعارك، بينهم قيادات ميدانية أبرزها مسؤول إمداد الميليشيا في المنطقة أبو ضياء الذي لقي مصرعه مع سبعة من مرافقيه، إضافة إلى المشرف في الميليشيا حسن علي حسن".

وأضاف أن "مدفعية الجيش استهدفت، تعزيزات دفعت بها الميليشيا من مديرية سفيان إلى مثلث مران في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها، إلا أن القصف أحبط تلك المحاولة وكبدها خسائر فادحة في العدد والعتاد".

وحسب موقع الجيش اليمني، فإن "قوات الجيش استكملت بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من الخطة الخاصة بعملية "قطع رأس الأفعى"، والتي انتهت بحصار معقل الميليشيا وزعيمها المتمرد استعدادا لاقتحام مخبأه".

يُذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "الحوثيين" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.