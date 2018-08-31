كيف تعامل أمير سعودي مع صحفي يقوم بتصويره (فيديو)

انتشر فيديو لأمير سعودي يواجه أحد الصحفيين، في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، وهو يتحدث إلى صحفي كان يصوره أثناء ركوبه سيارته.

وقال الأمير للصحفي:"ترى معى رخصة، ونظامي".

وكان أمير حائل يغادر المنطقة، برفقة نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.