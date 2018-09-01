الأمم المتحدة: تعيين هينيس بلاشيرت ممثلا خاصا ورئيسة للبعثة الأممية في العراق

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزيرة دفاع هولندا السابقة، جانين هينيس بلاشيرت، ممثله الخاص ورئيسة لبعثة مساعدة العراق، وفقا للمكتب الصحفي لرئيس المنظمة العالمية.

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الأمم المتحدة — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي: "أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، عن تعيين ممثل هولندا جانين هينيس بلاشيرت، ممثله الخاص في العراق ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

وأضاف المكتب الصحفي "في هذا المنصب، راقبت هينيس بلاشيرت، مشاركة هولندا في العمليات العسكرية في مالي وأفغانستان والعراق، وتعاونت مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وشركاء الأمم المتحدة".

وأشير، أنه لدى جانين هينيس بلاشيرت، 20 عاما من الخبرة في النشاط السياسي والدبلوماسي. وكانت وزيرة للدفاع في هولندا من 2012 إلى 2017، لتصبح أول امرأة تُعيّن في هذا المنصب.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت عضوا في مجلس نواب هولندا في الفترة [2010-2012]. وعضوا في البرلمان الأوروبي في [2004-2010 ]. وعملت الرئيسة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في المفوضية الأوروبية في بروكسل وريغا وأمستردام.