تطور مفاجئ في الأزمة الخليجية… قطر: نتابع بقلق استعانة الإمارات بشركات تجسس إسرائيلية

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في دولة قطر لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "أن الوزارة تتابع ببالغ القلق، التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استعانة جهات وشخصيات حكومية رفيعة المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ سنوات، بشركات إسرائيلية للتجسس على دول وشخصيات منها شخصيات حكومية قطرية، وذلك باختراق الهواتف المحمولة".

وقال المصدر، في تصريح للوكالة": "يتضح من التقارير أن الأدلة أرفقت بملفات قضائية، وأن هذا الكشف يعكس أن المشكلة التي يعاني منها القائمون على سياسة أبوظبي الخارجية عميقة وقديمة، ويطرح أسئلة عدة حول جذور الأزمة الخليجية الحالية، وكم قضى من افتعلوا هذه الأزمة من الوقت للتخطيط لتمزيق عرى التعاون والأخوة بين الأشقاء، في الوقت الذي كانت شعوب الخليج تتطلع فيه إلى مزيد من التكامل".

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يؤكد أن الوزارة تتابع ببالغ القلق، التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استعانة جهات وشخصيات حكومية رفيعة المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ سنوات، بشركات إسرائيلية للتجسس على دول وشخصيات منها شخصيات حكومية قطرية، وذلك باختراق الهواتف المحمولة. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 31, 2018

المصدر المسؤول بوزارة الخارجية بدولة قطر يقول في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إنه يتضح من التقارير أن الأدلة أرفقت بملفات قضائية وإن هذا الكشف يعكس أن المشكلة التي يعاني منها القائمون على سياسة أبوظبي الخارجية عميقة وقديمة. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 31, 2018

وشدد المصدر المسؤول على شجب وزارة الخارجية بدولة قطر لأية محاولات للتعدي على خصوصيات الأفراد وانتهاك سيادة الدول عبر التجسس على مسؤوليها، قائلا إن قطر تدعو المجتمع الدولي إلى ضبط مجال الأمن الرقمي قانونيا بحيث لا يبقى مرتعا لجرائم التجسس وانتهاك الخصوصية دون رادع أو عقوبات دولية".

المصدر المسؤول يشدد على شجب وزارة الخارجية بدولة قطر لأية محاولات للتعدي على خصوصيات الأفراد وانتهاك سيادة الدول عبر التجسس على مسؤوليها، قائلا إن قطر تدعو المجتمع الدولي إلى ضبط مجال الأمن الرقمي قانونيا بحيث لا يبقى مرتعا لجرائم التجسس وانتهاك الخصوصية دون رادع أو عقوبات دولية. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 31, 2018

كما أكد المصدر "أن هذه التقارير الإعلامية تطرح أسئلة عدة حول جذور الأزمة الخليجية الحالية، وكم قضى من افتعلوها من الوقت للتخطيط لتمزيق عرى التعاون والأخوة بين الأشقاء، في الوقت الذي كانت شعوب الخليج تتطلع فيه إلى مزيد من التكامل".

المصدر المسؤول بوزارة الخارجية بدولة قطر يؤكد لـ/قنا/ أن هذه التقارير الإعلامية تطرح أسئلة عدة حول جذور الأزمة الخليجية الحالية، وكم قضى من افتعلوها من الوقت للتخطيط لتمزيق عرى التعاون والأخوة بين الأشقاء، في الوقت الذي كانت شعوب الخليج تتطلع فيه إلى مزيد من التكامل. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 31, 2018

كانت وكالة الأنباء القطرية "قنا" قد نقلت عن أمير قطر تصريحات مزعومة يشير فيها إلى علاقات بلاده مع إيران، ويندد فيها بمؤامرة خليجية تحاك ضد بلاده، والتي تحدث فيها أيضا عن أن القاعدة الأمريكية في بلاده لحماية قطر من أطماع دول الجوار.

ثم تلتها تصريحات نقلت عن وزير خارجيته يؤكد فيها سحب قطر لسفرائها من 5 دول عربية "السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين".

ولكن سرعان مع أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن موقعها تعرض للاختراق من جهة غير معلومة، وأن التغريدات المنسوبة للأمير ولوزير الخارجية "مفبركة"، وتم حذف التغريدات السابقة التي تحوي التصريحات المنسوبة لأمير قطر ووزير خارجيته.