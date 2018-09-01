"هجوم حاد" من داخل الأردن على ابن سلمان وابن زايد (فيديو)

قال النائب في البرلمان الأردني خالد رمضان عواد، إن مصير المملكة الأردنية الهاشمية ومستقبلها موضوع حاليا على الطاولة، رافضا ما سماها المساومة على مصير الأردن.

وقال النائب الأردني، خلال جلسة حوارية في الجامعة الأردنية الألمانية في عمان، "إنها ليست للبيع مقابل أموال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحليفه بالمنطقة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد". وطالب الشباب بإعلاء أصواتهم وإيصالها للملك والدولة.

وشدد النائب عواد، على أن الأردن وطن ذو أهمية خاصة، وأساسه "عمان والقدس".

تصريحات رمضان تأتي وسط تسريبات عن الأردن أنه تعرض لضغوط قوية من الإمارات والسعودية للقبول بما يسمى "صفقة القرن" التي تعدها الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية. في وقت شدد الملك الأردني على أنه لن يستجيب لأي إغراء مالي، ولا أي ضغوط من أجل التخلي عن القدس المحتلة، حسب تعبيره.