إعلام: العراق يمنع دخول طائرة عسكرية روسية مجاله الجوي

منعت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، طائرة نقل عسكرية روسية من الدخول للمجال الجوي العراقي.

وبحسب موقع "المصدر"، لم تسمح السلطات العراقية لطائرة النقل العسكرية الروسية من طراز "تو-154أم"، بالدخول إلى مجالها الجوي.

وأكد الموقع أن الطائرة التي كانت تتجه إلى محافظة اللاذقية السورية، حيث توجد قاعدة حميميم الجوية الروسية، ولكنها اضطرت للعودة إلى المجال الجوي الإيراني. ولم تشرح السلطات العراقية سبب هذا الحظر.

وحاولت الطائرة "تو-154أم" مرة أخرى الدخول إلى المجال الجوي العراقي، ولم يكشف "المصدر" ما إذا كانت دخلت المجال في المحاولة الثانية أم لا.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية والسلطات العراقية الرسمية بعد على هذه الأنباء.

ويستخدم سلاح الجو الروسي المجال الجوي الإيراني والعراقي من أجل نقل الطائرات إلى سوريا والمشاركة في العملية ضد الإرهاب. ويوجد اتفاق بين دمشق وبغداد، يسمح باستخدام المجال الجوي من أجل ضرب إرهابيي تنظيم "داعش".