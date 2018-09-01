وسط أنباء توتر العلاقات... ضيف الوليد بن طلال الاستثنائي يلتقي هذا الزعيم العربي (صورة)

ظهر أحد الزعماء العرب، في صورة جمعته مع الضيف الاستثنائي الذي التقي الملياردير السعودي الوليد بن طلال، وسط أنباء توتر العلاقات بين السعودية وهذه الدولة العربية.

ونشر الشيف التركي الشهير نصرت غوكشي، صورة على حسابه في "إنسغرام"، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس في مطعم "نصرت ستيك هاوس" بدبي. وأرفق نصرت الصورة بتعليق: "أشكرك محمد السادس لزيارتي".

وكان نصرت قابل، مؤخرا، الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، في السعودية، لعقد فيما يبدو لقاء عمل بينهما.

ووثق غوكشيه، زيارته للوليد بن طلال، في مقر شركته "المملكة القابضة" في العاصمة الرياض، منذ سفره إليه من إسطنبول، بواسطة طائرته الخاصة. وشارك غوكشيه، الشهير بــ "حبيب الملح"، صورا وفيديو من الزيارة، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، والتي يظهر في إحداها، إهداء الوليد لنصرت هدية، تبدو وكأنها "سبحتين" في علبة.

واشتهر الشيف التركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوبه الخاص والمميز في رش الملح وقطع شرائح اللحم، وهو يملك سلسلة مطاعم متخصصة باللحوم في الإمارات والتي يرتادها مشاهير العالم ومسؤولون رفيعون.

وكانت تقارير عديدة تحدثت عن وجود توتر غير معلن في العلاقات بين المغرب والسعودية، بدأت بتغريدات من تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، حول موقف بلاده من دعم المغرب في مونديال 2026.

© Sputnik . MAXIM SHEMETOV هجوم سعودي على المغرب بسبب كأس العالم

وقال المسؤول الرياضي السعودي في تغريدة أخرى هاجم فيها المغرب: "هناك من أخطأ البوصلة، إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع الدويلة تنفعك". في تغريدة اعتبر البعض أن فيها تلميحا واضحا إلى موقف المغرب من الأزمة الخليجية مع قطر ووقوفه على الحياد.

وحينها استشاط المغاربة غضبا، ودشنوا هاشتاغ #سحب_الجيش_المغربي_من_اليمن حتى تدخل السفير السعودي في المغرب، وقال إن "العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين لا يمكن أن يؤثر عليها مجرد حدث عابر"، مضيفا أن "الأمور قد ضخمت بشكل مبالغ فيه إلى درجة التهويل".

وبعد نحو شهرين ونصف، أدلى تركي بتصريحات جديدة في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، قال فيها: "أمريكا حليفتنا وطرقت بابنا منذ 2017، ولن نغلق الباب في وجه من طرق بابنا، ولن نرد أمريكا خائبة، ولو على حساب المغرب".