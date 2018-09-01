بعد 9 أشهر من مقتله... علي عبد الله صالح يظهر بـ"أكوام الحجارة" (صورة)

ظهر الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، مرة أخرى، بعد 9 أشهر من مقتله على يد جماعة "أنصار الله".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة غير مسبوقة من الحجارة تظهر ملامح وجه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وذلك وفقا لموقع "اليمن العربي".

الصورة حظيت بتداول واسع في مواقع التواصل، حيث اعتبرها ناشطون "أجمل لوحه تعبر عن حب الزعيم الراحل".

شاهد بالصورة: الزعيم علي عبدالله صالح.. يخرج من بين أكوام الحجارة بعد 9 أشهر من مقتله! https://t.co/szUOUpC2ou pic.twitter.com/qj1eDFYiV9 — سما برس (@samapressnet) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

​​وكان الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، قد قُتل، في شهر ديسمبر/ كانون أول، على يد أنصار الله.

وبقي صالح على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده، وتحالف صالح مع "أنصار الله" ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية ويشن عمليات عسكرية في اليمن لإعادته للسلطة.