مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في انفجار بمحافظة أعزاز السورية(فيديو)

قتل شخص واحد، فيما أصيب 9 آخرين، إثر انفجار وقع أمام المجلس المحلي لمدينة أعزاز شمالي سوريا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال مصدر في المجلس المحلي لأعزاز لوكالة سبوتنيك، صباح اليوم السبت "قتل شخص واحد، وأصيب 9 آخرون، إثر تفجير بسيارة مفخخة أمام مبنى المجلس".

وأضاف المصدر "التفجير نفذته مجموعة من الجيش السوري الحر مناهضة للمجلس".