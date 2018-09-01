تسجيل
12:25 01 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    رئيس تيار المستقبل سعد الحريري

    الحريري متحدثا عن الاستقالة وابن سلمان: الخليج "متوتر"

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    تحدث رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء أمس الجمعة 31 أغسطس/ آب، مجددا عن استقالته وعلاقته مع السعودية وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    ونشرت شبكة "يورو نيوز" حوارا أجرته معه المراسلة، آنيليس بورخيس، تحدث فيه عن مختلف النواحي السياسية في لبنان من تشكيل الحكومة إلى علاقته مع حزب الله، حتى الاستقالة وعلاقته بالسعودية.

    الرئيس الروسي يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (13 يونيو/حزيران 2018)
    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    الحريري: نختلف مع "حزب الله" ونفضل التعامل مع بوتين على الأسد
    وتحدث الحريري سبب تقديمه الاستقالة بقوله "أردت أن أوجه صدمة للنظام السياسي في البلاد، لأنني كنت مؤمنا بالحكومة وبضرورة نجاحها".

    وتابع "التحدي الذي كنت أرغب به، أن تكون لبنان في موقع معين، لكنهم كانوا يأخذونها إلى موقع آخر".

    ومضى "كانت هناك اختلالات سياسية في التحالف الحكومي، والشعب كان يتم استبعاده خارج المعادلة السياسية، وتم إقحامنا في معارك سياسية داخلية وخارجية، معارك مع الخليج، آخرين يساندون إيران وآخرون ضدها، وكذلك الأزمة في سوريا".

    واستطرد "المعضلة الرئيسية أنه لو أردت استقرار لبنان ينبغي أن ننأى بنفسنا عن تلك المشاكل، وهذا لا يعني أن نكون بعيدين عن تلك المشاكل فهي تؤثر علينا بطبيعة الحال، لكن كنا نود تشكيل سياسة واضحة في لبنان، وإذا كانت دولتين بينهما مشاكل فهذا يكون خارج لبنان، هذه معركتكم وليس معركتنا، لذلك يمكن أن أصف استقالتي بأنها كانت بمثابة صدمة إيجابية".

    وكان الحريري قد تقدم باستقالته في خطاب تليفزيوني من الرياض في الرابع نوفمبر/ تشرين الثاني، وعاد الحريري عن استقالته في الشهر التالي بعد وساطة فرنسية.

    الخليج متوتر

    وتحدث رئيس الوزراء اللبناني عن علاقته مع السعودية وقال "علاقتي مع السعودية على كل الأصعدة".

    وأردف "لدي علاقة ممتازة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكافة المسؤولين، ولدينا مفاوضات عظيمة بشان تطوير التعاون بين لبنان والسعودية، بما يخدم مصلحة البلدين".

    واستطرد

    الخليج الآن متوتر بصورة كبيرة، بسبب ما يحدث في اليمن، لذلك نحن في لبنان نسعى لأن نهتم بأمورنا الداخلية، ولا نورط أنفسنا في اليمن أو سوريا.

    واختتم "أنا مدرك أن أحزاب سياسية في لبنان لديها وجهة نظر مختلفة، لكني أفكر في مصلحة لبنان فقط".

    وكان الحريري في تحدث في الحوار أيضا عن علاقته مع حزب الله قال: "لدينا اختلافاتنا السياسية مع حزب الله وهم يعلمون ذلك فهم لن يقبلوا أبدا بسياساتي تجاه دول الخليج وأنا لن أتقبل أبدا سياساتهم تجاه إيران وشؤون أخرى، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن تتوقف البلاد عن العمل".

    انظر أيضا:

    الحريري: نختلف مع "حزب الله" ونفضل التعامل مع بوتين على الأسد
    الحريري: ننسق مع روسيا بشأن عودة النازحين السوريين إلى ديارهم
    خبير لبناني: كلام الحريري يعبر عن وجهة النظر السعودية ويخالف منطق التاريخ والجغرافيا
    ردا على رسالة حسن نصر الله... الحريري: قلت مستحيل
    الحريري يتحدث عن معلومات متداولة حول السعودية
    الحريري ينفي وجود تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة اللبنانية
    الحريري: مستحيل أن أزور هذه الدولة العربية حتى لو اقتضت مصلحة لبنان ذلك
    الحريري يقول إنه متفائل بتشكيل الحكومة اللبنانية
    استغاثة فلسطينية بالمجتمع الدولي بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم... سعد الحريري يكسر حاجز الصمت حول أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية... دعوى إيرانية في محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحريري, أخبار محمد بن سلمان, أخبار لبنان, أخبار السعودية, عودة الحريري, لقاء الحريري, استقالة الحريري, الحكومة اللبنانية, الحكومة السعودية, حزب الله, محمد بن سلمان, سعد الحريري, السعودية, إيران, اليمن, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة أزياء تمثل شركة كيا في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
    الجميلات والسيارات الفاخرة في معرض موسكو للسيارات 2018
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك