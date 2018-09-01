وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: أزمة إيران الحالية لن تحل بشراء الوقت والتهديد

صرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، بأن أزمة إيران الحالية لن تحل بشراء الوقت والتهديد والضغط من خلال الوكلاء بل عبر مراجعة شاملة لقلق المجتمع الدولي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال قرقاش في تغريدات عبر "تويتر" اليوم السبت "أزمة إيران الحالية لن تحل بشراء الوقت والتهديد والضغط من خلال الوكلاء، بل عبر مراجعة شاملة لقلق المجتمع الدولي والإقليم تجاه الملفات الثلاث"، موضحا "هذا هو الحل إقليميا ولأزمة طهران الداخلية".

© REUTERS / NEIL HALL بعد بيان كتلة المستقبل... قرقاش يعلق على استقبال "الحوثيين"

وأضاف قرقاش أن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في رده على وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "يرسل رسائل متناقضة، فهو مستعد للتفاوض، ويستثني البرنامج الصاروخي"، مؤكدا "الواضح أن الضمانات النووية والبرنامج الصاروخي والتدخل الإيراني في الإقليم هي في صلب مشاكل المنطقة".

وكان قاسمي قال في تصريحات نقلتها وكالات أنباء إيرانية، أمس الجمعة، إن "البرنامج الدفاعي" الإيراني "غير قابل للتفاوض"، مؤكدا أن القلق إزاء النشاط الصاروخي والدور الإقليمي الإيراني "غير مبرر".