رسالة حاكم دبي لطلبة الإمارات قبل بدء العام الدراسي

وجه محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، رسالة لطلبة الإمارات قبل يوم من بدء العام الدراسي الجديد.

وغرد آل مكتوم عبر "تويتر"، اليوم السبت: "غدا يبدأ عامنا الدراسي ونستأنف رحلة التعليم لأكثر من مليون طالب في وطننا. كلمتي لهم، مدرستك تبنيك لتبني وطنك وتعطيك علما لتعطينا أنت مجدا".

وأضاف آل مكتوم "من صفوفكم تبدأ أحلامنا وأحلامكم، وعلى دفاتركم تسطرون مستقبل بلدكم. بكم يعلو الوطن فاجعلوا مدارسكم وطنا لكم. وفقكم الله ورعاكم".

غدا يبدأ عامنا الدراسي ونستأنف رحلة التعليم لأكثر من مليون طالب في وطننا..كلمتي لهم..مدرستك تبنيك لتبني وطنك..تعطيك علماً لتعطينا أنت مجداً. من صفوفكم تبدأ أحلامنا وأحلامكم.. وعلى دفاتركم تسطرون مستقبل بلدكم..بكم يعلو الوطن..فاجعلوا مدارسكم وطناً لكم.. وفقكم الله ورعاكم. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 1, 2018

واعتمد المجلس الوزاري للتنمية في الإمارات، التقويم المدرسي، ووفقا لقرار المجلس يتم منح هامش من المرونة سواء زيادة أو تخفيضا لدوام المدارس الخاصة التي تعتمد المناهج الأجنبية بما لا يتجاوز أسبوعا من الجهات المختصة في كل إمارة.

وتحتل الإمارات وفقا لآخر إحصاء، المركز التاسع عالميا في معيار جودة التعليم.