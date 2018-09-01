الخارجية اليمنية: بدء تعويض المتضررين من العمليات العسكرية لقوات التحالف

انتهت اللجنة المشتركة لمنح المساعدات للمتضررين في اليمن، من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء العمليات العسكرية لقوات التحالف على أن يتم البدء في صرف المساعدات خلال الساعات المقبلة.

ووفقا لما نشره "صوت الإمارات"، كانت اللجنة المشتركة مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أقرت آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية، أن اللجنة المشتركة انتهت من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء حوادث العمليات العسكرية لقوات التحالف.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة اليمنية الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات.

وحملت الخارجية اليمنية، جماعة "أنصار الله" مسؤولية جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجميع الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأعربت الخارجية اليمنية عن تقدير حكومة بلادها لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والذي كان له الدور الأكبر في مساعدة الحكومة الشرعية للدفاع عن اليمن وشعبه والتصدي لـ"أنصار الله".