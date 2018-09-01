مفاجأة... الشئ الوحيد الذي يتفق فيه نصر الله وابن سلمان

كشف موقع "لبنان ٢٤"، شئ واحد يتفق عليه الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الموقع اللبناني "أن يوم أمس الجمعة 31 أغسطس/ آب يعتبر تاريخيا"، مؤكدا أن ذلك اليوم، ولد فيها زعيمان فرقت بينهما السياسة شر تفريق.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court في ذكرى ميلاده... ماذا قال زعماء العالم عن محمد بن سلمان

الجدير بالذكر، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أصبح خلال عام واحد فقط، محط أنظار وسائل الإعلام العربية والغربية، بل وأصبح حديث قادة العالم وزعماء الدول العظمى، بفضل قراراته الجريئة، التي تهدف للخروج بالمملكة إلى أفق أوسع وأكثر انفتاحا.