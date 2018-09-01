الأسد يصدر قرارا عاجلا بشأن قتلى ومصابي الحرب

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "أصدر الرئيس الأسد مرسوما يعفى الشهداء والمصابين نتيجة الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عناصر ارهابية أو معادية بعجز كلي بنسبة 80% فما فوق من العسكريين الحاصلين على قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة من تسديد ما لا يزيد عن مليون ليرة من كتلة الديون المترتبة بذمتهم".
الرئيس #الأسد يصدر مرسوما يعفى الشهداء والمصابين نتيجة الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عناصر ارهابية أو معادية بعجز كلي بنسبة 80% فما فوق من العسكريين الحاصلين على قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة من تسديد ما لا يزيد عن مليون ل.س من كتلة الديون المترتبة بذمتهم pic.twitter.com/3FXj7No47T— سانا عاجل (@SanaAjel) September 1, 2018
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