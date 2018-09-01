الأسد يصدر قرارا عاجلا بشأن قتلى ومصابي الحرب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قرارا عاجلا، اليوم السبت، 1 سبتمبر/ أيلول، بشأن القتلى والمصابين في الحرب السورية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "أصدر الرئيس الأسد مرسوما يعفى الشهداء والمصابين نتيجة الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عناصر ارهابية أو معادية بعجز كلي بنسبة 80% فما فوق من العسكريين الحاصلين على قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة من تسديد ما لا يزيد عن مليون ليرة من كتلة الديون المترتبة بذمتهم".