الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة جنوبي تعز

واصل الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عسكري عربي ضد جماعة "أنصار الله"، تقدمه الميداني إثر معارك مع مسلحي الجماعة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تمت السيطرة على مواقع الخزجة والكرب والقطعة وجبل المنظرة وجبل هيجة الجن في الأعبوس بمديرية حيفان جنوب تعز، إثر معارك لا تزال مستمرة".

وأشار إلى استعادة قوات الجيش منصة صواريخ كاتيوشا ومدفعا وكمية من الأسلحة والذخائر، تابعة لمسلحي "أنصار الله".

وأضاف المصدر "أن مواجهات تدور في هذه الأثناء بمواقع باتجاه مدرسة الطيار في الأعبوس، وسط تقدم للجيش".

كانت القوات الحكومية أعلنت، أمس الجمعة، استعادة جبل الصلة والممشاح في حيفان، وأعادت فتح الطريق الرابطة بين منطقتي العذير والمفاليس في ذات المديرية، عقب معارك أوقعت 30 قتيلاً وجريحاً من مسلحي "أنصار الله".

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.