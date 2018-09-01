اشتباك بين الجيش السوري ومسلحين في تدمر

أكد مركز المصالحة الروسي، اليوم السبت، وقوع اشتباك بين قوات من الجيش السوري ومسلحين حاولوا دخول مدينة تدمر.

موسكو — سبوتنيك. قال المركز في بيان: "اليوم في تمام الساعة 5.00 صباحاً، على بعد 36 كلم من تدمر وقع اشتباك بين القوات السورية ومجموعة تخريبية وإرهابية من المسلحين، حاولت العبور من معبر التنف باتجاه مدينة تدمر".

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك تم قتل اثنان من الإرهابيين، وأسر أخرين، وقدما أدلة".

وأكد مركز المصالحة الروسي، أن المقاتلين الذي تم أسرهم أكدا أن المجموعة التي حاولت دخول مدينة تدمر، هي من " أسود الشرقية".

وقال المركز بهذا الشأن: "قال المقاتلون أنهم من أسود الشرقية"، ويبلغ عددهم نحو 500 شخصاً، ومعسكرهم في التنف بالقرب من القاعدة الأمريكية".

وأشار البيان إلى أن المقاتلين قالوا إنهم تدربوا على أيدي العسكريين الأمريكيين، وهم من دعموهم بالأسلحة والذخيرة.