العراق يرد على مزاعم منع دخول طائرة عسكرية روسية مجاله الجوي

موسكو — سبوتنيك. وأكد السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، عدم صحة الأنباء المتداولة حول عدم السماح لطائرة روسية بدخول الأجواء العراقية.
وأضاف السفير العراقي، في اتصال هاتفي بوكالة "سبوتنيك"، أن هذه "الأخبار مفبركة، الغرض منها التأثير على العلاقات العراقية الروسية".
وكانت موقع "المصدر اللبناني"، زعم أن السلطات العراقية، منعت اليوم السبت، طائرة نقل عسكرية روسية من الدخول للمجال الجوي العراقي، مضيفا أن السلطات العراقية لم تسمح لطائرة النقل العسكرية الروسية من طراز "تو-154أم"، بالدخول إلى مجالها الجوي، كانت متوجهة من موسكو إلى اللاذقية غربي سوريا.
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