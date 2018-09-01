العراق يرد على مزاعم منع دخول طائرة عسكرية روسية مجاله الجوي

رد العراق، اليوم السبت، 1 سبتمبر/ أيلول، على المزاعم الإعلامية التي قالت إن السلطات العراقية رفضت السماح لطائرة روسية بدخول الأجواء العراقية.

موسكو — سبوتنيك. وأكد السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، عدم صحة الأنباء المتداولة حول عدم السماح لطائرة روسية بدخول الأجواء العراقية.

© Sputnik . Iliya Pitalev إعلام: العراق يمنع دخول طائرة عسكرية روسية مجاله الجوي

وقال العذاري، اليوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول: "الغرض من هذه الأخبار التأثير على العلاقة الثنائية بين روسيا والعراق"، متابعا " التعاون العسكري بين بغداد وموسكو مستمر من خلال المركز الرباعي المشترك للعمليات العسكرية والذي يضم كلا من العراق وروسيا وإيران وسوريا، لمحاربة المجاميع الإرهابية".

وأضاف السفير العراقي، في اتصال هاتفي بوكالة "سبوتنيك"، أن هذه "الأخبار مفبركة، الغرض منها التأثير على العلاقات العراقية الروسية".

وكانت موقع "المصدر اللبناني"، زعم أن السلطات العراقية، منعت اليوم السبت، طائرة نقل عسكرية روسية من الدخول للمجال الجوي العراقي، مضيفا أن السلطات العراقية لم تسمح لطائرة النقل العسكرية الروسية من طراز "تو-154أم"، بالدخول إلى مجالها الجوي، كانت متوجهة من موسكو إلى اللاذقية غربي سوريا.