"أنصار الله" تستهدف بارجة عسكرية سعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول، استهداف بارجة سعودية قبالة سواحل جازان، جنوب غربي المملكة.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "القوات البحرية تعلن عن استهداف بارجة رقابة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان".

ونقلت القناة عن مصدر في القوات البحرية، إن "قوى العدوان تقوم بإخلاء الجرحى من البارجة السعودية إلى مستشفيات جيزان".

بدروه، قال مساعد الناطق الرسمي للجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" عزيز راشد: إن استهداف البارجة السعودية يأتي ردا على استهداف العدوان للصيادين، مؤكداً أن البحرية اليمنية تشهد تطورا تقنيا وستسمر بعملياتها سواء في المياه الإقليمية أو في المياه السعودية.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت مؤخرا توقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لأسبوعين، من أجل دعم جهود السلام، وذلك بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط في البحر الأحمر من قبل الجماعة اليمنية.