الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي ضد قرار أمريكا وقف تمويل "الأونروا"

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، المجتمع الدولي إلى تحرك أكثر فاعلية من أجل وقف سلسلة التحركات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها وقف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال المحمود، في بيان اليوم السبت وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "قرار الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، بوقف التمويل عن الأونروا، قرار مرفوض ومستنكر ويعبر عن الخلل والخطأ الفادحين اللذين ترتكبهما السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

© REUTERS / Mohammed Salem دراسة عبرية: وقف تمويل "الأونروا" يهدد مستقبل إسرائيل

وأكد المحمود أن قضية اللاجئين تعد "إحدى الثوابت الوطنية، التي لا يسمح لأحد المساس بها".

وتابع المحمود "واشنطن تلجأ لاستحداث العداء لقضيتنا ولشعبنا وقيادته من خلال انتهاجها سياسة التطرف العمياء المطابقة والملائمة للاحتلال الإسرائيلي".

وأتم يوسف المحمود "ما تقوم به إدارة ترامب تجاه فلسطين المحتلة، إنما تفعله نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي وخدمة سوداء له".

يذكر أن إدارة الرئيس ترامب قررت، يوم أمس الجمعة، إلغاء كافة أشكال الدعم الأمريكي لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهو القرار الذي سينفذ في الأسابيع القريبة.