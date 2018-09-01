قرقاش: القرار الأمريكي بوقف تمويل "الأونروا" مؤسف

اعتبرت الإمارات القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مؤسفا، مؤكدة استمرارها في دعم الوكالة ودورها الإنساني.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم السبت: "القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا مؤسف، ويعقد ملف اللاجئين الشائك ببعديه الإنساني والسياسي".

© AP Photo / Khalil Hamra الأونروا تعبر عن الأسف والدهشة لقرار أمريكا وقف التمويل

وأضاف قرقاش "لا يسعنا إلا أن نؤكد أن التزام الإمارات التاريخي بدعم الأونروا وعملها الإنساني مستمر".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، أعلنت، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تساهم بعد الآن في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة خفضت من تمويلها للأونروا مطلع العام الجاري، وهي أكبر جهة مانحة لها، إذ قدمت 60 مليون دولار فقط من مبلغ 365 مليون دولار الذي تعهدت به هذا العام.

القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا مؤسف ويعقد ملف اللاجئيين الشائك ببعديه الإنساني والسياسي، ولا يسعنا إلا أن نؤكد أن إلتزام الإمارات التاريخي بدعم الأونروا وعملها الإنساني مستمر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 1, 2018

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