العراق يعلن تصدير أكثر من 111 مليون برميل نفط في أغسطس

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم السبت، "ارتفاع معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو/ تموز الماضي"، موضحة "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 111 مليون و61 ألفا و618 برميلا".

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وأضاف البيان أن:

الإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و729 مليونا و57 ألف دولار.

وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، "لم تسجل الإحصائية صادرات من حقول كركوك"، موضحا "المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و583 ألف برميل، بينما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 69.593 دولارا".

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت تصدير 109 ملايين و857 ألفا و705 برميل نفط، بإيرادات بلغت 7 مليارات و532 مليونا و500 ألف دولار، خلال يوليو/ تموز الماضي.