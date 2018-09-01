العراق يعلن تصدير أكثر من 111 مليون برميل نفط في أغسطس

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم السبت، "ارتفاع معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو/ تموز الماضي"، موضحة "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 111 مليون و61 ألفا و618 برميلا".
الإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و729 مليونا و57 ألف دولار.
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، "لم تسجل الإحصائية صادرات من حقول كركوك"، موضحا "المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و583 ألف برميل، بينما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 69.593 دولارا".
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت تصدير 109 ملايين و857 ألفا و705 برميل نفط، بإيرادات بلغت 7 مليارات و532 مليونا و500 ألف دولار، خلال يوليو/ تموز الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)