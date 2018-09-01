عودة 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا

أفادت نشرة معلومات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم السبت، بأن نحو 200 لاجئ، عادوا إلى ديارهم من لبنان خلال يوم أمس.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في النشرة: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد عبر منفذي جديدة يابوس والقصير 219 لاجئا".

© Sputnik . Mohammad Maarouf عودة نحو 200 لاجئ سوري من لبنان خلال يوم أمس

وأشارت النشرة إلى أن 9789 لاجئا عادوا منذ 18 يوليو/ تموز إلى سوريا، من لبنان 9471 ومن الأردن 318 لاجئا.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وتشير البيانات المعممة، إلى أنه هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.