المطربة الإماراتية أحلام توجه رسالة إلى الملكة رانيا

وشاركت أحلام عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة للملكة رانيا، وعلقت معها: "كل عام وأنتم بخير جلاله الملكة رانيا يا فخر كل امرأه عربية".
وردت زوجة ملك الأردن على أحلام: "يوم مميز برسائلكم ومعايداتكم.. شكرا!".
كل عام وانتم بخير جلاله الملك رانيا يا فخر كل امرأه عربيه 🎂 pic.twitter.com/Zpcb1PZ7gk— AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 1, 2018
كما هنأ الديوان الملكي الأردني، الملكة رانيا، بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بمشاركته لصورة لها، وغرد معها: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله حفظها الله بمناسبة عيد ميلادها، متمنيا لجلالتها دوام الصحة والعافية".
الديوان الملكي الهاشمي يهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله حفظها الله بمناسبة عيد ميلادها، متمنيا لجلالتها دوام الصحة والعافية— RHC (@RHCJO) August 31, 2018
The Royal Hashemite Court extends its warmest wishes to Her Majesty Queen Rania Al Abdullah on her birthday pic.twitter.com/GY252lEhoc
وأتمت الملكة رانيا العبد الله، عامها الـ 48 أمس الجمعة، وهي متزوجة من الملك عبد الله الثاني منذ عام 1993، وأثمر زواجهما عن 4 أبناء.
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