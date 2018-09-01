المطربة الإماراتية أحلام توجه رسالة إلى الملكة رانيا

وجهت المطربة الإماراتية ​أحلام، رسالة إلى ملكة الأردن، رانيا العبد الله،​ بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

وشاركت أحلام عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة للملكة رانيا، وعلقت معها: "كل عام وأنتم بخير جلاله الملكة رانيا يا فخر كل امرأه عربية".

وردت زوجة ملك الأردن على أحلام: "يوم مميز برسائلكم ومعايداتكم.. شكرا!".

كل عام وانتم بخير جلاله الملك رانيا يا فخر كل امرأه عربيه 🎂 pic.twitter.com/Zpcb1PZ7gk — AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 1, 2018

كما هنأ الديوان الملكي الأردني، الملكة رانيا، بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بمشاركته لصورة لها، وغرد معها: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله حفظها الله بمناسبة عيد ميلادها، متمنيا لجلالتها دوام الصحة والعافية".

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله حفظها الله بمناسبة عيد ميلادها، متمنيا لجلالتها دوام الصحة والعافية



The Royal Hashemite Court extends its warmest wishes to Her Majesty Queen Rania Al Abdullah on her birthday pic.twitter.com/GY252lEhoc — RHC (@RHCJO) August 31, 2018

​وأتمت الملكة رانيا العبد الله، عامها الـ 48 أمس الجمعة، وهي متزوجة من الملك عبد الله الثاني منذ عام 1993، وأثمر زواجهما عن 4 أبناء.