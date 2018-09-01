صاحبة "الصورة الصادمة" لحسني مبارك تكشف كواليسها

بقدر ما أثارت الصورة الحديثة للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، جدلا على مواقع الإنترنت، منذ انتشارها بالأمس الجمعة، فإنها فجرت العديد من التساؤلات حول هوية السيدة التي أطلت معه في الصورة.

وخرجت السيدة، وتدعى هيلي السعدني، عن صمتها، لتكشف اليوم السبت، عن كواليس الصورة التي صدمت العديد من المصريين، والتي يظهر مبارك فيها وهو زائد الوزن، وبدا عليها التعب والإرهاق، بسبب التقدم في العمر.

وأفصحت السعدي عبر حسابها على "تويتر"، وهي خبيرة تغذية متخرجة من جامعة ويلسينغهام في لندن: "التقطت هذه الصورة مع الرئيس مبارك لأني أحبه وأحترمه كثيرا، وكان ذلك حلما لي وتحقق بأن التقيت به".

وأضافت: "طلب مني ألا أنشر هذه الصورة، لكن بطريقة ما سرقت الصورة من هاتفي وتم تسريبها، إنه أمر عار".

I took this picture with President Mubarak & was asked not to post of course I had to respect their wish for privacy but the pic was stolen from my phone leaked & went viral without my consent. Unfortunately the person who did that must be close to have access to my phone, Shame! pic.twitter.com/M5RVOQzSiC — Helly El Saadani (@hellyelsaadani) September 1, 2018

​​يشار إلى أن الرئيس الأسبق لمصر، محمد حسني مبارك، كان قد ظهر لأول مرة قبل عامين مع عائلته في أحد المنتجعات السياحية عقب حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة.

​واحتفل مبارك بعيد ميلاده الـ90 في 4 مايو/آيار، وهو من مواليد 1928، وتنحى عن الحكم في فبراير 2011 في أعقاب ثورة يناير.