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21:04 01 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مبارك

    صاحبة "الصورة الصادمة" لحسني مبارك تكشف كواليسها

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    العالم العربي
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    بقدر ما أثارت الصورة الحديثة للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، جدلا على مواقع الإنترنت، منذ انتشارها بالأمس الجمعة، فإنها فجرت العديد من التساؤلات حول هوية السيدة التي أطلت معه في الصورة.

    وخرجت السيدة، وتدعى هيلي السعدني، عن صمتها، لتكشف اليوم السبت، عن كواليس الصورة التي صدمت العديد من المصريين، والتي يظهر مبارك فيها وهو زائد الوزن، وبدا عليها التعب والإرهاق، بسبب التقدم في العمر.

    وأفصحت السعدي عبر حسابها على "تويتر"، وهي خبيرة تغذية متخرجة من جامعة ويلسينغهام في لندن: "التقطت هذه الصورة مع الرئيس مبارك لأني أحبه وأحترمه كثيرا، وكان ذلك حلما لي وتحقق بأن التقيت به".

    وأضافت: "طلب مني ألا أنشر هذه الصورة، لكن بطريقة ما سرقت الصورة من هاتفي وتم تسريبها، إنه أمر عار".

    ​​يشار إلى أن الرئيس الأسبق لمصر، محمد حسني مبارك، كان قد ظهر لأول مرة قبل عامين مع عائلته في أحد المنتجعات السياحية عقب حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة.

    ​واحتفل مبارك بعيد ميلاده الـ90 في 4 مايو/آيار، وهو من مواليد 1928، وتنحى عن الحكم في فبراير 2011 في أعقاب ثورة يناير.

    May 4, 1928.. the rest is history. Happy birthday Gido❤️

    A post shared by عمر علاء مبارك (@omaralaamubarak) on May 4, 2018 at 1:08pm PDT

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