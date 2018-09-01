الصدر يعلن رفض سبعة أمور في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، رفضه سبعة أمور في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدا أنه سيلجأ للمعارضة في البرلمان العراقي إذا تحققت أي من هذه الأمور السبعة.

بغداد — سبوتنيك. وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت " لن نعود للمربع الأول، فلا عودة للمحاصصة ولا عودة للطائفية ولا عودة للعرقية ولا عودة للفساد ولا عودة للهيئات الاقتصادية ولا عودة لخلطة العطار".

© AP Photo / الصدر يعلن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر مع تحالف الفتح

وأضاف الصدر "إن عادوا فلن نشاركهم ولن نشركهم بل سنعارضهم عبر قبة (مجلس النواب) بل حكومة ذات قرار عراقي تخدم المواطن عبر وزارات تكنوقراط (مستقل).

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر (الذي فازت قائمته سائرون بالمرتبة الأولى في الانتخابات) قد أصدر في 31 تموز/يوليو الماضي، ميثاقا وطنيا يحدد ضوابط التحالفات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وكانت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكمة الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية قد اتفقت، في اجتماع عقدته بالعاصمة بغداد، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.