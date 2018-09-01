الإمارات تقدم الدعم لليمن في الكثير من المجالات

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم، السبت، مشروع حفر 23 بئرا ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بمحطات تحلية على امتداد الساحل الغربي لليمن والتي تشهد أجزاء منها معارك بين الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية وتشارك به الإمارات وجماعة أنصار الله "الحوثيين".

دبي- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المشروع سيلبي احتياجات "58 ألف مواطن يمني في المناطق التي تعاني شح المياه وانعدامها".

وأشارت إلى أن هذه المساعدة تهدف أيضا إلى التخفيف من معاناة الأسر اليمنية في هذه المناطق "جراء الظروف الإنسانية الراهنة نتيجة الأحداث في اليمن وحرصا على توفير المياه النظيفة التي تساعد على مكافحة انتشار الكوليرا".

© REUTERS / Khaled Abdullah دعوة عاجلة من الإمارات والسعودية بشأن اليمن

وتأتي المساعدات ضمن مبادرة "سقيا الإمارات" التي أطلقها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتوفير المياه الصالحة لخمسة ملايين شخص في الدول التي تعاني شحا في المياه.

في السياق، أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها نظمت الليلة الماضية، العرس الجماعي السادس على مستوى اليمن والثاني في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت استفاد منه 200 شاب وفتاة.

وتتولى الإمارات، ودول التحالف العربي، تقديم المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في ظل احتدام المواجهات العسكرية على خطوط التماس في الحديدة وصنعاء وتعز.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري عربي تقوده، منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.