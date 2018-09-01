علاوي: اجتماعنا مع الديمقراطي الكردستاني عكس تطابقا في وجهات النظر

أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، اليوم السبت، أن اجتماعه مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني كان "إيجابيا" وأن وجهات النظر حيال الأوضاع على الساحة العراقية كانت "متطابقة".

بغداد — سبوتنيك. وقال الائتلاف، في بيان، "اختتم وفد ائتلاف الوطنية الموسع بزعامة إياد علاوي وحضور قيادته كل من صالح المطلك وسليم الجبوري وجمال الضاري وعدد من أعضائه زيارته إلى أربيل، اليوم السبت، بعد أن التقى وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani الصدر يعلن رفض سبعة أمور في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

وأضاف "الاجتماع بحث بشكل مستفيض تطورات الأوضاع على الساحة السياسية والحوارات الجارية للوصول إلى برنامج سياسي واقتصادي شامل متفق عليه يضع حدا للأزمات القائمة".

وتابع أن "الاجتماع أكد ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة وطنية يتم التوافق على برنامجها عبر حوار وطني تشترك فيه جميع الاطراف وتنتج عنه خارطة طريق واضحة".

وأكدت قيادة الائتلاف، بحسب البيان، أن "أجواء الاجتماع كانت إيجابية للغاية وأن وجهات النظر كانت متطابقة حول الملفات التي تم بحثها، وأن ائتلاف الوطنية سيواصل مساعيه لأجل الوصول لتوافق حقيقي ضمن الفضاء الوطني".

كانت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكمة الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أيار/مايو الماضي، قد اتفقت، في اجتماع عقدته بالعاصمة بغداد الشهر الماضي، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.