الرئيس العراقي يؤكد لماكغورك تقديره لاستمرار دعم الولايات المتحدة لبلاده

أعرب الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق بريت ماكغورك، اليوم السبت، عن تقديره لاستمرار دعم الولايات المتحدة للعراق.

بغداد — سبوتنيك. وأصدرت الرئاسة العراقية، بيانا جاء فيه، أن معصوم استقبل ماكغورك والوفد المرافق له والسفير الأمريكي في بغداد دوغلاس سيليمان، موضحا أن اللقاء "استعرض اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين فضلا عن مجمل التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED بومبيو يؤكد لنائب الرئيس العراقي أن تشكيل الحكومة يجب أن يتم وفق إرادة الناخبين

وأعرب معصوم "خلال اللقاء عن تقديره لاستمرار الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات". بحسب البيان.

وأكد معصوم "على الالتزام بدعوة مجلس النواب العراقي المنتخب إلى الانعقاد في التوقيت الدستوري المعلن رسميا"، لافتا إلى "أهمية تظافر جهود العراقيين كي تتصدى الحكومة العراقية المقبلة لإنجاز كافة الطموحات المشروعة للشعب العراقي بالاستقرار والتقدم وتوفر الخدمات".

ونقل البيان عن ماكغورك أنه أعرب عن "احترام بلاده لإرادة الشعب العراقي"، مجددا "دعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستقرار العراق والاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين في كافة المجالات في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين".

وكان ماكغورك أجرى جولة للقاء عدد من القيادات العراقية والشخصيات السياسية الأيام الماضية في بغداد، وأربيل.

يذكر أن مشاورات سياسية تجري حاليا بين كافة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومن المقرر أن تنعقد أولى جلسات البرلمان العراقي بعد، غد الاثنين، برئاسة أكبر الأعضاء سنا.