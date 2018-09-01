مصدر عسكري: "أنصار الله" يهاجمون "القوات المشتركة" في الحديدة

سقط 6 قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية وقوات التحالف، عقب هجومين شنهما أنصار الله "الحوثيين" على مواقع للقوات الحكومية المشتركة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول، إن "أنصار الله" نفذوا هجوما بريا، بدعم مدفعي، على القوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

© REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI اليمن... 30 قتيلا وجريحا من "أنصار الله" بمعارك جنوب تعز والجيش يتقدم وأضاف المصدر "الهجوم أوقع 6 قتلى وجرحى من صفوف القوات المشتركة".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.