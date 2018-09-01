السعودية تعلق على حادث الطعن في أمستردام

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لحادث الطعن الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام وأسفر عن جرح شخصين، والذي وصفته الحكومة الهولندية بأنه عمل إرهاب.

وأعرب المصدر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابَين، ورفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)

© Fotolia / Alexkazachok رئيسة بلدية أمستردام: يوجد دوافع إرهابية وراء حادث الطعن

وكانت الشرطة الهولندية اعتقلت المشتبه به، و تبين أنه أفغاني يبلغ من العمر 19 عاما ويحمل الإقامة الألمانية، وأوضحت التحقيقات الأولية أن اختيار الضحايا كان عشوائيا من قبل المشتبه به.

ومن المقرر أن يخضع منفذ الهجوم للاستجواب اليوم السبت، فيما لا يزال هو أيضا في المستشفى.

وذكرت الشرطة مساء أمس الجمعة أن دوافع الرجل لم تتضح بعد، كما قالت السلطات في بيان: "تؤخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما في ذلك دافع الإرهاب".