طلبات لاسترداد 4.5 مليار دولار في محاكم السعودية

© AP Photo / Nariman El-Mofty أرقام مخيفة عن الطلاق في السعودية... هذا أبرز سبب

ذكرت تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية أن إجمالي طلبات التنفيذ، الخاصة بمستحقات مالية، التي وردت إلى لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي، بلغ أكثر من 72 ألف طلب، مشيرة إلى أن العدد الحالي يزيد بنسبة قدرها 32 في المئة عن عدد الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما ذكرته ( واس ) اليوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول، بينما زاد حجم الأموال المطلوب سدادها بنسبة 1 في المئة عن ذات الفترة.

ذكرت (واس) أن الفترة، التي تضمنها التقرير من 13 يوليو/ تموز 2018 إلى 11 أغسطس/آب من نفس العام، مشيرة إلى أن مناطق الرياض ومكة المكرمة، والشرقية، كانت في مقدمة المناطق، التي شهدت تقديم طلبات مالية، بنسبة 73 في المئة، من إجمالي الطلبات الواردة والمبالغ المالية المطلوب تنفيذها، بينما جاء محاكم ودوائر المدينة المنورة في المرتبة الرابعة.

وتسعى وزارة العدل للتسهيل على المستفيدين بعدما كثرت في الآونة الأخيرة، التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم، بحسب (واس).