أمير الكويت والرئيس الأمريكي يتلقيان الأربعاء المقبل في واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان البيت الأبيض ، إن أمير الكويت سيجري لقاء مع ترامب يوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري، في إطار زيارة عمل للشيخ الصباح إلى واشنطن

وأشار البيان إلى أن اللقاء سيتناول وبطريقة شاملة العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة فضلا عن التطورات الإقليمية.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أجرى آخر زيارة إلى واشنطن في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي والتقى خلالها ترامب.